В Ярославле пьяная уголовница с подвеской, похожей на нож, ограбила магазин

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:36:47+03:00

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Удивительное ограбление произошло в Дзержинском районе Ярославля. Сотрудница одного из магазинов по проезду Моторостроителей обратилась в полицию: неизвестная женщина с чем-то вроде ножа в руках похитила спиртное. Если бы персонал торговой точки знал, что у преступницы в руках, пришлось бы ей уходить с пустыми руками…

Оказалось, 25-летняя девушка выпила лишнего и пошла за добавкой. Только вот денег у нее не было, зато на шее была подвеска, похожая на нож. Дело оставалось за малым, к тому же, опыт имелся.

На ранее судимую барышню завели уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU