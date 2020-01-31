В Ярославле пьяная уголовница с подвеской, похожей на нож, ограбила магазин
Удивительное ограбление произошло в Дзержинском районе Ярославля. Сотрудница одного из магазинов по проезду Моторостроителей обратилась в полицию: неизвестная женщина с чем-то вроде ножа в руках похитила спиртное. Если бы персонал торговой точки знал, что у преступницы в руках, пришлось бы ей уходить с пустыми руками…
Оказалось, 25-летняя девушка выпила лишнего и пошла за добавкой. Только вот денег у нее не было, зато на шее была подвеска, похожая на нож. Дело оставалось за малым, к тому же, опыт имелся.
На ранее судимую барышню завели уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU