В Ярославле в апреле планируют открыть обновленный сектор Добрынинского моста
Ремонт Добрынинского моста сейчас идет в соответствии с графиком. Рабочие уже завершили монтаж железобетонных балок, готовятся к устройству покрытия и установке фундамента под шумозащитные экраны.
После согласования некоторых моментов с РЖД, подрядчик выйдет на ремонт территории, где проходят железнодорожные пути.
- Также подрядная организация в апреле планирует открыть обновленный сектор путепровода и перевести на него движение. Параллельно продолжатся работы по ремонту на второй половине объекта. При данной схеме движения откроется сквозной проезд, а съезды будут закрыты для транспорта, - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Все работы на Добрынинском мосту, согласно проекту, будут завершены уже осенью и мост полностью откроют для движения автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU