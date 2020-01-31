В Ярославле в апреле планируют открыть обновленный сектор Добрынинского моста

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:26:11+03:00

Все работы на Добрынинском мосту, согласно проекту, будут завершены уже осенью. ФОТО: правительство Ярославской области

Параллельно ремонт будет идти на второй половине объекта

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Ремонт Добрынинского моста сейчас идет в соответствии с графиком. Рабочие уже завершили монтаж железобетонных балок, готовятся к устройству покрытия и установке фундамента под шумозащитные экраны.

После согласования некоторых моментов с РЖД, подрядчик выйдет на ремонт территории, где проходят железнодорожные пути.

- Также подрядная организация в апреле планирует открыть обновленный сектор путепровода и перевести на него движение. Параллельно продолжатся работы по ремонту на второй половине объекта. При данной схеме движения откроется сквозной проезд, а съезды будут закрыты для транспорта, - сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Все работы на Добрынинском мосту, согласно проекту, будут завершены уже осенью и мост полностью откроют для движения автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU