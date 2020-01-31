В Семибратове мужчина на «Кадиллаке» сбил мальчика. Ребенок госпитализирован
Несовершеннолетний пешеход перебегал дорогу на «красный»
ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшегоФото: Евгения ГУСЕВА
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«Красный» - цвет опасный. Этому детей учат с детского сада, повторяют в начальной школе, постоянно твердят об этом дома. К сожаленью, не все способны учиться «на слух». В Семибратове 14-летнего подростка сбила иномарка, когда он перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора прямо перед носом машины.
Печальный, но не самый худший итог – госпитализация подростка и головная боль водителя.
Запомните: транспорт невозможно остановить моментально, а сэкономленные минуты не стоят целой человеческой жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU