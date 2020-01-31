В Семибратове мужчина на «Кадиллаке» сбил мальчика. Ребенок госпитализирован

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:21:12+03:00

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«Красный» - цвет опасный. Этому детей учат с детского сада, повторяют в начальной школе, постоянно твердят об этом дома. К сожаленью, не все способны учиться «на слух». В Семибратове 14-летнего подростка сбила иномарка, когда он перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора прямо перед носом машины.

Печальный, но не самый худший итог – госпитализация подростка и головная боль водителя.

Запомните: транспорт невозможно остановить моментально, а сэкономленные минуты не стоят целой человеческой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU