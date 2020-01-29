В Ярославской области все учащиеся младших классов с 1 сентября будут питаться в школах бесплатно

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:55:45+03:00

С 1 сентября все учащиеся начальных классов будут обеспечены горячим питанием в школах Фото: Евгения ГУСЕВА

На данный момент в начальной школе обучается около 58 тысяч ребят

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С 1 сентября все учащиеся начальных классов будут обеспечены горячим питанием в школах. Образовательные учреждения к этому готовы, сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

- В настоящее время рассчитывается бюджет, необходимый для организации бесплатного питания младших школьников. Все расчеты мы направили в Минпросвещения. В послании Президента РФ также говорилось о необходимости организации качественного питания, поэтому продолжим совместно с Общественной палатой мониторинг в этом направлении, - сказала Ирина Лобода.

Кроме того, педагоги с нового учебного года будут получать за классное руководство доплату в 5 тысяч рублей. При этом сохранятся и региональные выплаты – по 2 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU