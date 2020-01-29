Домой с покупками пошел пешком. Ярославские приставы забрали у должника автомобиль
Судебные приставы Заволжского района Ярославля выявили должника-автовладельца. Сделать это удалось благодаря приложению «Мобильный розыск». Сотрудники ведомства прошли по стоянке автомобилей у торгового центра, и с помощью приложения проверили более 100 машин, одна из них – «Шкода» - значилась в розыске.
Владелец автомобиля - ярославец, задолжавший банку более 400 тысяч рублей. Деньги, по всей видимости, он возвращать не собирался. Приставы дождались недобросовестного плательщика: когда он с многочисленными пакетами вышел из ТЦ, то понял, что домой добираться ему придется пешком. Сотрудники УФССП составили акт и забрали машину.
- Независимый специалист произведет оценку арестованного имущества, после этого автомобиль передадут на принудительную реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU