2020-01-29T16:41:46+03:00
Общество

Домой с покупками пошел пешком. Ярославские приставы забрали у должника автомобиль

Мужчина задолжал банку более 400 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебные приставы Заволжского района Ярославля выявили должника-автовладельца. Сделать это удалось благодаря приложению «Мобильный розыск». Сотрудники ведомства прошли по стоянке автомобилей у торгового центра, и с помощью приложения проверили более 100 машин, одна из них – «Шкода» - значилась в розыске.

Владелец автомобиля - ярославец, задолжавший банку более 400 тысяч рублей. Деньги, по всей видимости, он возвращать не собирался. Приставы дождались недобросовестного плательщика: когда он с многочисленными пакетами вышел из ТЦ, то понял, что домой добираться ему придется пешком. Сотрудники УФССП составили акт и забрали машину.

- Независимый специалист произведет оценку арестованного имущества, после этого автомобиль передадут на принудительную реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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