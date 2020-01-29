В Ярославле вновь пройдет конкурс масленичных кукол

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:10:31+03:00

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К участию в девятом конкурсе масленичных кукол «Краса масленица-2020» приглашаются как авторские коллективы, так и индивидуальные авторы. Не имеет значение ни пол, ни возраст, ни место проживания. Если есть идеи – смело их воплощайте в жизнь! Коллективы могут быть семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные – главное, чтобы кукла получилась интересной, необычной, веселой и привлекающей внимание. В костюме Масленицы возможно как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное решение.

Конкурс проводится в три этапа. Первый: заочный, участникам нужно подготовить видео-визитку и направить заявку. Второй тур состоится 24 февраля в день открытия фестиваля «Главная масленица страны», в нем будут участвовать авторы лучших самопрезентаций. Три куклы выйдут в финал конкурса и участвуют в онлайн-голосовании, по итогам которого и определят победительницу конкурса «Сударыня масленицы – 2020».

Все подробности можно найти на сайте Управления культуры Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU