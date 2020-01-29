2020-01-29T13:34:19+03:00
Общество

Вернуть горячую воду в дом в Любиме смогли только через суд

Температура воды не соответствовала нормам и люди написали жалобу в госжилнадзор
Полина Вачнадзе
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Температура горячей воды не дотягивала даже до 49 градусов.Температура горячей воды не дотягивала даже до 49 градусов.Фото: Полина Вачнадзе
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По санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75. Допускаются отклонения на 3 градуса днем и на 5 – ночью. Однако в квартире дома №8 на улице Розы Люксембург в Любиме температура горячей воды не дотягивала даже до 49 градусов. Это показала внеплановая проверка департамента госжилнадзора, куда обратились хозяева жилья.

В адрес управляющей компании направили предписание об устранении нарушений, кроме того УК было оштрафовано на 250 тысяч рублей.

Но компания с требованием департамента не согласилась и обратилась в Арбитражный суд. Суд в удовлетворении этого иска отказал, так как не было доказательств того, что организация предприняла все зависящие от нее меры для устранения проблемы.

Так что управляющей компании пришлось выполнить требования госжилнадзора.

Обратиться в департамент государственной жилищной инспекции по Ярославской области можно, если вы уже неоднократно обращались в УК или ТСЖ, но там никаких мер принято не было. Департамент рассматривает вопросы предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, вопросы содержания и ремонта общего имущества МКД, уборки придомовой территории, вопросы формирования размера платы за ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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