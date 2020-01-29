2020-01-29T12:31:59+03:00
Происшествия

Две безработные ярославны нагло обворовывали подруг: забирали шубы, продукты, косметику и даже еду

Молодые жительницы Брагино обвиняются в серии преступлений
Роман РЫЖИКОВ
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Им грозит от двух до пяти летИм грозит от двух до пяти летФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Две безработные подруги из Брагино придумали, как прокормить себя и детей: начали воровать все, что не приколочено. Причем, и у «своих» и у «чужих». 30-летнюю жительницу Ярославля и ее 34-летнюю подельницу обвиняют в целой серии преступлений.

Та, что моложе, сперва воровала в торговых центрах. Так, она украла из шкафчика на детской площадке чужую сумочку (ущерб – 7600рублей). Позже дамочка сперла телефон у своего приятеля ( 13 тысяч рублей). Все это – в 2018 году.

Примерно тогда же та, что постарше, нянчилась с детьми знакомой. В качестве «оплаты» она прихватила золотую цепочку за 12 тысяч.

А вот в прошлом году соучастницы сыграли по-крупному. У своей спящей подруги, в гостях у которой шальные императрицы распивали спиртное, они украли продукты, мобильник, косметику, денежки и норковую шубку. Все вместе вышло на 63 тысячи.

«Золотые ручки» при задержании во всем признались, грозит им от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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