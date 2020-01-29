Житель Ярославской области заплатит за оскорбление врача

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:40:10+03:00

Врач Тутаевской ЦРБ не стал молча терпеть оскорбления в свой адрес Фото: Алексей БУЛАТОВ

За несдержанность его оштрафовали на 2 тысяч рублей

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Врач Тутаевской центральной районной больницы не стал молча терпеть оскорбления в свой адрес от пациента и обратился с заявлением в прокуратуру.

Ведомство провело проверку и установило, что в октябре прошлого года 33-летний местный житель действительно был на приеме в больнице и вел себя, мягко говоря, неподобающим образом. Не стесняясь в выражениях и присутствия коллег врача, пьяный тутаевец спровоцировал конфликт и оскорбил врача.

- По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 2000 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU