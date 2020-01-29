В Ярославле полиция увидела потерявшуюся бабушку, которая забыла, где ее дом

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:20:14+03:00

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В Ярославле на улице Свободы рядом с домом № 67 патрули увидели 87-летнюю женщину. Она плохо ориентировалась на местности и не помнила, где находится ее дом. Сотрудники полиции выяснили адрес бабушки и отвезли ее по месту жительства.

– Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также правоохранители рекомендуют контролировать время прогулок бабушек и дедушек и по возможности сопровождать их на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU