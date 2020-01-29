2020-01-29T09:40:03+03:00
Происшествия

Ярославец фиктивно прописал у себя в квартире 10 иностранцев

Теперь хозяину жилья грозит крупный штраф
Полина Вачнадзе
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За фиктивную постановку на учет иностранцев могут наказать и реальным лишением свободы.За фиктивную постановку на учет иностранцев могут наказать и реальным лишением свободы.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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Хотел заработать, а теперь сам будет платить. 35-летний житель Ленинского района Ярославля поставил на учет в своей квартире 10 иностранных граждан. Люди там не проживали и жить не собирались, им была нужна только регистрация. За это они заплатили хозяину жилья энную сумму.

- Отделом дознания ОМВД по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», - сообщает пресс-служба УМВ России по Ярославской области.

Теперь хозяину квартиры грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы. За фиктивную постановку на учет иностранцев могут наказать и реальным лишением свободы – на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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