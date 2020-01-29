2020-01-29T08:28:57+03:00
Происшествия

В Рыбинске на перекрёстке проспекта Батова и Окружной произошло серьезное ДТП

В результате столкновения есть пострадавшие
Полина ЗАЙЦЕВА
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Выясняются обстоятельства произошедшего.Выясняются обстоятельства произошедшего.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинске 28 января около 18 часов 40 минут произошло ДТП с участием легковых автомобилей «ВАЗ 2112» и «Опель Астра». Столкновение случилось на перекрёстке проспекта Батова и Окружной дороги.

- В ликвидации последствий аварии от МЧС приняли участие четыре человека и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

В результате столкновения есть пострадавшие. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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