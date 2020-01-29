В Рыбинске на перекрёстке проспекта Батова и Окружной произошло серьезное ДТП

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:28:57+03:00

В результате столкновения есть пострадавшие

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске 28 января около 18 часов 40 минут произошло ДТП с участием легковых автомобилей «ВАЗ 2112» и «Опель Астра». Столкновение случилось на перекрёстке проспекта Батова и Окружной дороги.

- В ликвидации последствий аварии от МЧС приняли участие четыре человека и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

В результате столкновения есть пострадавшие. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU