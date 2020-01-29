На левом берегу Тутаева 8 февраля во второй раз состоится праздник «Город-ярмарка»

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:40:47+03:00

Для гостей будет работать около 100 тематических площадок, запланировано около 20 мастер-классов по народным художественным промыслам. Фото: Правительство Ярославской области

В прошлом году в мероприятии приняли участие около десяти тысяч человек

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На левом берегу Тутаева 8 февраля 2020 года пройдёт семейный праздник «Город-ярмарка». Мероприятие проводится в регионе уже второй раз, в прошлом году в нем приняли участие около десяти тысяч человек.

- Для гостей будет работать около 100 тематических площадок, запланировано около 20 мастер-классов по народным художественным промыслам, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Для детей будут организованы 15 развлекательных площадок.

Из Ярославля на праздник можно будет доехать от Красной площади. Автобусы будут отправляться каждые 15 минут с половины десятого утра до 12 часов дня. С 12 дня до 14 часов – каждые 30 минут.

Из Тутаева до Ярославля автобусы будут курсировать каждые 30 минут с 14 часов дня до половины пятого. Начиная с 16 часов 30 минут до 19 часов 30 минут – автобусы будут отправляться каждые 15 минут. Стоимость проезда в одну сторону составит 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU