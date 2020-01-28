2020-01-28T20:58:01+03:00
Общество

С 1 февраля на маршруты Ярославской области выйдут 79 новых автобусов

Таким образом, автобусный парк региона обновится на 30 процентов
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ежедневно на дороги региона выезжает порядка 260 автобусов.Ежедневно на дороги региона выезжает порядка 260 автобусов.Фото: Правительство Ярославской области
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С 1 января 2020 года на маршруты Ярославской области выйдут 79 новых автобусов. Благодаря этому автобусный парк региона обновится более чем на 30 процентов.

- Кроме того, с января 2020 года в тестовом режиме заработала новая схема межмуниципального сообщения, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Из 146 ранее существовавших маршрутов сохранилось 115.

Ежедневно на дороги региона выезжает порядка 260 автобусов. Из них 56 большого класса, 184 машины среднего класса, а также 20 автобусов малого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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