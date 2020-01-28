Рыбинец обнаружил живую лисицу на крыше одного из частных домов города
Фото плутовки вызвали ажиотаж среди пользователей интернета
"Что в этом шокирующего? Не медведь же!" Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.
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В Рыбинске мужчина обнаружил живую лису на крыше одного из частных домов в микрорайоне Веретьё-1. Прохожий запечатлел рыжую плутовку на телефон и выложил фото в одну из социальных сетей. Очевидец отметил, что лисица что-то ела.
Кадры с пушистым животным моментально вызвали ажиотаж в комментариях. Некоторые пользователи шутили по поводу места обитания животного, однако, были и те, кто посчитал такое соседство опасным для людей.
- Мышку поймала видимо, - написал один из комментаторов. - Что в этом шокирующего? Не медведь же!
ИСТОЧНИК KP.RU