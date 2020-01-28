2020-01-28T18:26:39+03:00
Общество

В Ярославской области предприниматель несколько месяцев не платил работникам зарплату

Прокуратура обязала его погасить накопившуюся задолженность
Полина ЗАЙЦЕВА
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За период с июня по сентябрь 2019 года у предприятия образовалась задолженность перед десятью такими работниками в размере 97 тысяч рублей.За период с июня по сентябрь 2019 года у предприятия образовалась задолженность перед десятью такими работниками в размере 97 тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Даниловского района Ярославской области провела поверку в связи с коллективным обращением работников ООО «Ярмельсервис». Выяснилось, что предприниматель умышленно не заключал трудовые договоры с работниками, ограничиваясь типовыми договорами возмездного оказания услуг.

- За период с июня по сентябрь 2019 года у предприятия образовалась задолженность перед десятью такими работниками в размере 97 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По результатам проверки в суд был направлен иск о признании отношений трудовыми, внесении записи в трудовую книжку и взыскании задолженности по заработной плате.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. После этого предприниматель полностью погасил перед работниками задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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