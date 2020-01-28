Ярославский фермер возрождает настоящую романовскую овцу и стопроцентную ярославку

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:27:24+03:00

Настоящая ярославка не только очень красивая,из ее молока получается отличный сыр. Фото yarferma.ru

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Руководитель и владелец ООО «Возрождение» поставил перед собой две амбициозные задачи. На ферме в Менчаково Первомайского района возрождает и развивает традиционную для ярославского животноводства племенную ярославскую корову, издавна славную в России «сыропригодным» молоком и большим количеством лактаций. А на ферме в Юрьевском – племенную романовскую овцу, из шерсти которой делают самую разнообразную очень востребованную продукцию: шапки, тапочки, жилеты, игрушки, сумки и рюкзаки, варежки.

- Я тут выставил в интернете одну нетель, - рассказывает Александр Вячеславович про любимую породу коров. – Так мне звонят: нам 50! А нам 100 таких продайте. А где взять? Пока негде.

На ферме в Менчаково 78 взрослых коров, из них - 67 дойных. И далеко не все породистые ярославки, поэтому от помесей будут потихоньку избавляться, запуская в стадо племенных животных.

А в Юрьевском уже больше тысячи овец, 263 из них – овцематки.

ИСТОЧНИК KP.RU