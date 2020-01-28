2020-01-28T16:54:21+03:00
Спорт

Студентка ярославского вуза отобралась на Олимпиаду в Токио

Факультет физической культуры ЯГПУ имени К. Д. Ушинского очень рад за Анастасию Галашину
Анна ПЕТРОВА
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Анастасия Галашина недавно завоевала "золото" и "бронзу" на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Мюнхене. Личная страница Валерия Галашина/ФейсбукАнастасия Галашина недавно завоевала "золото" и "бронзу" на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Мюнхене. Личная страница Валерия Галашина/Фейсбук
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Об успехах студентки рассказал декан факультета Сергей Бурухин, который гордится тем, что среди обучающихся есть немало высококвалифицированных спортсменов, чемпионов мира, Европы, России, призеров соревнований международного и национального уровней.

-Уже сейчас, в самом начале 2020 года, нас искренне порадовали некоторые из них,- отметил Сергей Бурухин. - Анастасия Галашина, мастер спорта международного класса, отобралась на Олимпийские игры в Японии, только что завоевав «золото» и «бронзу» на международных соревнованиях по пулевой стрельбе в Мюнхене. Мы рады и за хоккеистов - их у нас обучается много как на дневном, так и на заочном отделении. В первую очередь хочу выделить четверых наших студентов, серебряных призеров молодежного чемпионата мира в Чехии: капитана сборной России Григория Денисенко (1-й курс), Антона Малышева (2-й курс), Данилу Исаева (3-й курс), Данилу Мисюля. (2-й курс).

ИСТОЧНИК KP.RU

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