В Рыбинске открылась бесплатная школа для начинающих собаководов

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:09:16+03:00

Будут и теоретические лекции, и практические занятия. ФОТО: группа Школа начинающего собаковода ВКонтакте

Первое занятие – уже сегодня

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске сегодня пройдет первое занятие Школы начинающего собаковода. Любителей братьев наших меньших ждут на проспекте Генерала Батова, д.32Б, 4 этаж. Начало лекции в 19:00.

Будут и теоретические лекции, и практические занятия по различным темам, начиная от основ ветеринарии до игр и правил составления рациона. Куратор этого проекта, руководитель спортивно-кинологического клуба Анна Шубина. Все занятия бесплатные.

Сегодня лекция школы будет посвящена происхождению собак и их классификации, потребностям и мотивации, темпераменту и конституции. Будут затронуты темы воспитания, дрессировки, агрессии, расскажут о коррекции поведения, а также юридических аспектах содержания четвероногих.

На втором занятии, 4 февраля, будут говорить о пищеварении собак, основах составления их рациона.

Третье занятие, 11 февраля, посветят основам ветеринарии.

18 февраля расскажут, что нужно знать перед приобретением щенка, особенностях выбора собаки и ее воспитания. Затронут тему «Собака и дети».

Тема занятия 25 февраля – поведение собак, основы дрессировки, развивающие игры, а также служебные, игровые, спортивные и охотничьи дисциплины.

ИСТОЧНИК KP.RU