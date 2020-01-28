Ярославские студенты написали книгу о молодых актерах театра имени Федора Волкова

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:10:50+03:00

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Книгу назвали «Один к десяти. Театральные портреты». Она посвящена двадцати трем актерам волковской труппы.

– Этот проект, в ходе которого студенты подготовили литературные произведения о молодых актерах театра, очень важен, – отметил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян. – Совместная работа над созданием книги, как и любое творчество, всегда способствует развитию личности. И именно в студенческие годы закладывается тот потенциал знаний, умений и личностных качеств, которые будут востребованы.

Книга издана к 270-летию Волковског о театра. Автором проекта является заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор Валентин Степанов. Соавторами выступили студенты Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) и Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского.

– Эта книга – своеобразный творческий паспорт для актеров. И очень важно, что она послужила поводом для общения молодых людей – актеров и студентов, – поделился художественный руководитель театра имени Федора Волкова заслуженный артист России Сергей Пускепалис. – Лично мне очень интересен этот взгляд на актеров со стороны. И, конечно, нравится, что студенты так интересуются профессиональным театром. Мы всех ждем на наших спектаклях.

ИСТОЧНИК KP.RU