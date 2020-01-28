2020-01-28T15:56:11+03:00
Общество

В Ярославской области дети развесили более тысячи скворечников для голодающих пернатых

А еще они посетили тематические занятия и узнали о видах корма и птичьих лакомствах
Екатерина РЯБЦЕВА
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Синички, поползни и дятлы в качестве лакомства любят кусочки соленого салаСинички, поползни и дятлы в качестве лакомства любят кусочки соленого салаФото: Правительство Ярославской области
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Студенты-волонтеры, члены школьных лесничеств, ученики школ и ребята из детских садов в рамках акции «Покормите птиц зимой» развесили более тысячи кормушек по всей области.

Также дети побывали на тематических занятиях, где узнали о видах корма для пернатых. Местные птички предпочитают клевать семечки подсолнечника, арахис, овсяные хлопья и семена тыквы. Синички, поползни и дятлы в качестве лакомства любят кусочки соленого сала. А вот хлеб и пшено класть в кормушки нежелательно.

При изготовлении кормушки важно учитывать материал и виды креплений, которые не поранят кору деревьев и зафиксируют птичий домик. Еще важно учитывать, чтобы он имел крышу и бортики. Тогда корм не будет промокать и разлетаться от ветра.

Если вы хотите принять участие в акции, то смело делайте кормушку и вешайте ее в лесу или рядом со своим домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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