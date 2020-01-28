2020-01-28T15:42:13+03:00
Общество

В Ярославле на участке улицы Пушкина ввели одностороннее движение

Поправки начали действовать уже сегодня, 28 января
Полина Вачнадзе
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Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движенияВодителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С сегодняшнего дня, 28 января, на улице Пушкина на участке от улицы Чайковского до улицы Республиканской машинам можно проехать только в одном направлении – в сторону центра.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, одностороннее движение организовано для повышения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности этой дороги.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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