В Ярославле на участке улицы Пушкина ввели одностороннее движение
Поправки начали действовать уже сегодня, 28 января
Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С сегодняшнего дня, 28 января, на улице Пушкина на участке от улицы Чайковского до улицы Республиканской машинам можно проехать только в одном направлении – в сторону центра.
Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, одностороннее движение организовано для повышения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности этой дороги.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU