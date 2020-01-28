Чтобы поймать должника-автослесаря, ярославские приставы договорились с ним о ремонте машины

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:31:15+03:00

Официально мужчина не был трудоустроен и часто менял места проживания

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Горе-отец накопил перед своим ребенком долг в 300 тысяч рублей и исчез из поля зрения судебных приставов. Официально мужчина не был трудоустроен, места своего проживания менял часто, поэтому сотрудникам ведомства не оставалась ничего иного, как объявить его в розыск.

Через некоторое время удалось выяснить, что должник подрабатывает автослесарем. Приставы сразу же с ним связались и договорились о встрече по ремонту машины.

-В автомастерской был составлен административный протокол, позже суд назначил должнику наказание в виде 50 часов обязательных работ. Данная мера подействовала и мужчина начал выплачивать алименты, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU