2020-01-28T15:13:32+03:00
Общество

Из Ярославля в Красный Профинтерн через Вятское и обратно снова начал ходить автобус

Маршрут вернули по многочисленным просьбам жителей Некрасовского района
Полина Вачнадзе
Поделиться:
ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Автобусный маршрут №130 №Ярославль (КДП «Заволжье») – Красный Профинтерн – Вятское» с 20 января вновь начал работать. Из Вятского автобус отправляется в 05:35.

Напомним, что этот рейс, ранее он числился под номером 134, был ликвидирован с 1 января из-за якобы низкого пассажиропотока. Однако те жители области, которые регулярно им пользовались, забили тревогу, так как многие не могли вовремя добраться на работу в Ярославль. По многочисленным просьба жителей Некрасовского района, департамент транспорта региона принял решение о восстановлении маршрута.

В итоге для жителей деревень Вятское, Бор, Яхробол, Шачебол, Яснищи открыто прямое беспересадочное сообщение в утренний час-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский фермер возрождает настоящую романовскую овцу и стопроцентную ярославку
Студентка ярославского вуза отобралась на Олимпиаду в Токио
В Ярославле на карантин закрыты классы в школах и группы в детских садах
В Рыбинске открылась бесплатная школа для начинающих собаководов
Ярославские студенты написали книгу о молодых актерах театра имени Федора Волкова
В Ярославской области дети развесили более тысячи скворечников для голодающих пернатых
В Ярославле на участке улицы Пушкина ввели одностороннее движение
Чтобы поймать должника-автослесаря, ярославские приставы договорились с ним о ремонте машины
Из Ярославля в Красный Профинтерн через Вятское и обратно снова начал ходить автобус
Сидела на остановке в мороз: ярославские росгвардейцы заметили на улице бабушку в домашней одежде