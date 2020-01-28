Из Ярославля в Красный Профинтерн через Вятское и обратно снова начал ходить автобус

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:13:32+03:00

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Автобусный маршрут №130 №Ярославль (КДП «Заволжье») – Красный Профинтерн – Вятское» с 20 января вновь начал работать. Из Вятского автобус отправляется в 05:35.

Напомним, что этот рейс, ранее он числился под номером 134, был ликвидирован с 1 января из-за якобы низкого пассажиропотока. Однако те жители области, которые регулярно им пользовались, забили тревогу, так как многие не могли вовремя добраться на работу в Ярославль. По многочисленным просьба жителей Некрасовского района, департамент транспорта региона принял решение о восстановлении маршрута.

В итоге для жителей деревень Вятское, Бор, Яхробол, Шачебол, Яснищи открыто прямое беспересадочное сообщение в утренний час-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU