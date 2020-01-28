Сидела на остановке в мороз: ярославские росгвардейцы заметили на улице бабушку в домашней одежде

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:02:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноперекопском районе Ярославля росгвардейцы увидели пожилую женщину, которой явно нужна была помощь. Бабушка сидела на остановке в домашней одежде, и никак не могла вспомнить, как она там оказалась. Также она рассказала сотрудникам Росгвардии, что не помнит дорогу домой. Они помогли ярославне сесть в машину, согрели пожилую женщину, узнали ее адрес и отвезли на него. Дома росгвардейцы вызвали врача.

– Пенсионерка выразила сотрудникам Росгвардии большую благодарность за оказанную помощь и содействие, – рассказали в пресс-службе подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU