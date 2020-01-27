Переславец избил знакомого ради телефона. Мужчина погиб
В Переславле под стражу заключили мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении – по версии следствия он избил знакомого, ограбил его и бросил умирать.
31-летний мужчина выпивал с 45-летним приятелем возле одного из частных домов. В какой –то момент он напал на собутыльника, забрал телефон и ушел. Травмы оказались смертельными.
Пока следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, суд удовлетворил ходатайство о заключении мужчины под стражу. Уголовные дела заведены по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU