2020-01-27T21:44:25+03:00
Происшествия

Переславец избил знакомого ради телефона. Мужчина погиб

Все произошло прямо под окнами у местных жителей
Роман РЫЖИКОВ
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В Переславле под стражу заключили мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении – по версии следствия он избил знакомого, ограбил его и бросил умирать.

31-летний мужчина выпивал с 45-летним приятелем возле одного из частных домов. В какой –то момент он напал на собутыльника, забрал телефон и ушел. Травмы оказались смертельными.

Пока следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, суд удовлетворил ходатайство о заключении мужчины под стражу. Уголовные дела заведены по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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