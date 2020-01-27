Рыбинец до смерти забил знакомого. Приговор
За решеткой мужчина проведет больше семи лет
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36-летнего жителя Рыбинска признали виновным в смерти знакомого. Мужчина в гостях избил хозяина квартиры, от чего тот скончался.
Конфликт между приятелями произошел в июле прошлого года. Мужчины выпивали, поссорились, началась драка. Гость бил 43-летнего хозяина руками и ногами. Видимо, не рассчитал силу и нанес смертельные травмы.
Суд назначил ему семь лет и десять месяцев в колонии строгого режима.
Напомним, в Некоузском районе 80-летний мужчина застрелил сына из самодельного оружия. Остаток жизни о, вероятнее всего, проведет в тюрьме
ИСТОЧНИК KP.RU