Рыбинец до смерти забил знакомого. Приговор

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:35:31+03:00

За решеткой мужчина проведет больше семи лет

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36-летнего жителя Рыбинска признали виновным в смерти знакомого. Мужчина в гостях избил хозяина квартиры, от чего тот скончался.

Конфликт между приятелями произошел в июле прошлого года. Мужчины выпивали, поссорились, началась драка. Гость бил 43-летнего хозяина руками и ногами. Видимо, не рассчитал силу и нанес смертельные травмы.

Суд назначил ему семь лет и десять месяцев в колонии строгого режима.

Напомним, в Некоузском районе 80-летний мужчина застрелил сына из самодельного оружия. Остаток жизни о, вероятнее всего, проведет в тюрьме

ИСТОЧНИК KP.RU