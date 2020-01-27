В Ярославской области 80-летний мужчина застрелил своего сына из самодельного оружия

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:02:09+03:00

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В Некоузском районе произошло убийство: 80-летний местный житель застрелил своего сына. 55-летний мужчина скончался от выстрела в грудь.

Трагедия произошла 21 января в доме, где проживал пенсионер. Между отцом и сыном произошла ссора. Мужчина выстрелил из самодельного стреляющего устройства.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

80-летнему убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU