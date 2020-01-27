В мэрии Ярославля рассказали, как в этом году будут принимать детей в первые классы

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:05:05+03:00

В этом году первый раз за парты сядут 7,5 тысяч юных ярославцев. Фото: Полина Вачнадзе

Появилась новая категория будущих первоклассников, у которых есть приоритет при записи в образовательное учреждение

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Сегодня, 27 января, на общегородском заседании в мэрии Ярославля начальник управления образования города Елена Иванова рассказала, как будет проходить запись детей в первый класс в этом году.

- Появилась новая категория детей, они пользуются правом преимущества при приеме в школу. Это братья и сестры тех детей, которые уже учатся в этом образовательном учреждении, - пояснила Елена Иванова. – Родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие родство детей, и то, что они проживают на одной жилплощади.

В этом году в первые классы пойдет более 7,5 тысяч юных ярославцев. Приемная кампания в некоторых школах уже стартовала, в других к ней только готовятся. Но все школы города должны начать прием документов не позднее 1 февраля. Чтобы не пропустить этот день, необходимо зайти на сайт образовательного учреждения и ознакомиться с датами и правилами зачисления ребенка.

- Кампания пройдет в два этапа: на первом принимаются дети, проживающие на закрепленной за школой территории, на втором, после 1 июля и при наличии свободных мест, - дети, не проживающие на этой территории, - пояснила начальник управления.

ИСТОЧНИК KP.RU