2020-01-27T16:05:05+03:00
Общество

В мэрии Ярославля рассказали, как в этом году будут принимать детей в первые классы

Появилась новая категория будущих первоклассников, у которых есть приоритет при записи в образовательное учреждение
Полина Вачнадзе
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В этом году первый раз за парты сядут 7,5 тысяч юных ярославцев.В этом году первый раз за парты сядут 7,5 тысяч юных ярославцев.Фото: Полина Вачнадзе
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Сегодня, 27 января, на общегородском заседании в мэрии Ярославля начальник управления образования города Елена Иванова рассказала, как будет проходить запись детей в первый класс в этом году.

- Появилась новая категория детей, они пользуются правом преимущества при приеме в школу. Это братья и сестры тех детей, которые уже учатся в этом образовательном учреждении, - пояснила Елена Иванова. – Родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие родство детей, и то, что они проживают на одной жилплощади.

В этом году в первые классы пойдет более 7,5 тысяч юных ярославцев. Приемная кампания в некоторых школах уже стартовала, в других к ней только готовятся. Но все школы города должны начать прием документов не позднее 1 февраля. Чтобы не пропустить этот день, необходимо зайти на сайт образовательного учреждения и ознакомиться с датами и правилами зачисления ребенка.

- Кампания пройдет в два этапа: на первом принимаются дети, проживающие на закрепленной за школой территории, на втором, после 1 июля и при наличии свободных мест, - дети, не проживающие на этой территории, - пояснила начальник управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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