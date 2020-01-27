В Ярославской области откроются еще пять аптек для льготников

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:47:51+03:00

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Аптеки для льготников откроются уже в этом году: две на базе районных больниц в Брейтове и Пошехонье, две – на территории больницы №9 в Ярославле и одна – на правом берегу Тутаева.

Увеличение числа государственных аптек происходит для повышения доступности лекарств для пациентов. Большая их часть открывается в медицинских учреждениях, чтобы пациент мог получить выписанные препараты сразу, а не ехать за ними в другое место.

В Ярославской области право на социальную помощь в виде набора услуг имеют более 200 тысяч человек – это федеральные и региональные льготники. Чаще всего это граждане старше трудоспособного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU