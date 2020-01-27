2020-01-27T15:09:38+03:00
Общество

В Ярославле пройдет кастинг в программу «Лучше всех»

Талантливых детей ждут во Дворце молодежи
Полина Вачнадзе
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Не так давно 6-летний Мирон из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех». ФОТО: группа Администрация города Рыбинска ВКонтактеНе так давно 6-летний Мирон из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех». ФОТО: группа Администрация города Рыбинска ВКонтакте
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1 февраля во Дворце молодежи пройдет региональный кастинг в программу «Лучше всех», которая выходит на одном из федеральных каналов.

Если вашему ребенку от 3-х до 12-и лет, он лучше других поет, танцует, показывает фокусы или читает стихи, готов поддержать разговор со взрослым и жаждет славы, то он может принять участие в отборе на программу. Организаторы ждут ребят с любыми талантами, обаятельных и коммуникабельных.

Все справки можно получить по телефону: 8-930-126-47-46. Запись на кастинг обязательна.

Не так давно 6-летний Мирон из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех». Несмотря на свой юный возраст, мальчик – победитель международных конкурсов, фотомодель и певец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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