В Ярославле пройдет кастинг в программу «Лучше всех»

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:09:38+03:00

Не так давно 6-летний Мирон из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех». ФОТО: группа Администрация города Рыбинска ВКонтакте

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1 февраля во Дворце молодежи пройдет региональный кастинг в программу «Лучше всех», которая выходит на одном из федеральных каналов.

Если вашему ребенку от 3-х до 12-и лет, он лучше других поет, танцует, показывает фокусы или читает стихи, готов поддержать разговор со взрослым и жаждет славы, то он может принять участие в отборе на программу. Организаторы ждут ребят с любыми талантами, обаятельных и коммуникабельных.

Все справки можно получить по телефону: 8-930-126-47-46. Запись на кастинг обязательна.

Не так давно 6-летний Мирон из Рыбинска стал участником программы «Лучше всех». Несмотря на свой юный возраст, мальчик – победитель международных конкурсов, фотомодель и певец.

ИСТОЧНИК KP.RU