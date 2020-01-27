В Рыбинске открыли часть Мучного гостиного двора

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:30:02+03:00

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Часть здания Мучного гостиного двора в Рыбинске теперь открыта для посещения. Здесь расположилась экспозиция музея-заповедника: выставка рыбинских художников 20 века, а также библиотека, читальный зал и фонд редкой книги. Кстати, многие работы местных художников ранее не выставлялись, теперь же можно увидеть более 100 экспонатов: живопись, графику, фарфор.

Реставрация Мучного двора началась 8 лет назад. Было выполнено укрепление фундамента и стен, отреставрирован фасад, восстановлен интерьер. Общая площадь отремонтированного участка – 450 квадратных метров.

- Это меньше 15% от объема, который есть в здании. И мы уже строим планы на будущее. Мы хотим развернуть здесь экспозицию «Рыбинск в XX веке». Последние 30 лет в музее не было такой экспозиции, - сказал директор рыбинского музея-заповедника Сергей Черкалин.

ИСТОЧНИК KP.RU