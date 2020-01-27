2020-01-27T12:43:32+03:00
Общество

В Тутаеве прекратила работать переправа через Волгу. Расписание автобуса

На другой берег города теперь можно добраться только на автобусе
Полина Вачнадзе
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Теплоход отправился в порт Рыбинска. ФОТО: администрация Тутаевского районаТеплоход отправился в порт Рыбинска. ФОТО: администрация Тутаевского района
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В зимний сезон 2019-2020 в Тутаеве впервые на переправу был выпущен пассажирский теплоход «Борис Кустидиев».

- Беспрецедентный случай – переправа в Тутаеве работала до конца января! Но сейчас наш небольшой теплоход уже вынужден справляться с ледяным покровом на Волге. Это небезопасно, - пишет на своей странице в соцсети глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Свою работу теплоход прекратил сегодня, 27 января, и ушел в порт Рыбинска. И сегодня же возобновилось автобусное сообщение между берегами Тутаева. Правда, через Ярославль.

Расписание автобуса.

Будние дни:

- 06:30 и 16:00 – с левобережной стороны от кинотеатра «Экран»,

- 07:00 и 18:00 – с правобережной стороны от остановки «Центральная».

Выходные дни:

- 10:00 и 18:00 – с левобережной стороны от кинотеатра «Экран»,

- 10:00 и 18:00 – с правобережной стороны от остановки «Центральная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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