В Тутаеве прекратила работать переправа через Волгу. Расписание автобуса
В зимний сезон 2019-2020 в Тутаеве впервые на переправу был выпущен пассажирский теплоход «Борис Кустидиев».
- Беспрецедентный случай – переправа в Тутаеве работала до конца января! Но сейчас наш небольшой теплоход уже вынужден справляться с ледяным покровом на Волге. Это небезопасно, - пишет на своей странице в соцсети глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.
Свою работу теплоход прекратил сегодня, 27 января, и ушел в порт Рыбинска. И сегодня же возобновилось автобусное сообщение между берегами Тутаева. Правда, через Ярославль.
Расписание автобуса.
Будние дни:
- 06:30 и 16:00 – с левобережной стороны от кинотеатра «Экран»,
- 07:00 и 18:00 – с правобережной стороны от остановки «Центральная».
Выходные дни:
- 10:00 и 18:00 – с левобережной стороны от кинотеатра «Экран»,
- 10:00 и 18:00 – с правобережной стороны от остановки «Центральная».
ИСТОЧНИК KP.RU