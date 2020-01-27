Метель, пурга и порывы ветра: в Ярославле ночью будет -15 градусов

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:42:12+03:00

В последнюю неделю января в регион придет настоящая зима

Изменить размер текста: A A

Ждали зиму? Тогда получайте. Этой ночью, с 27 на 28 января ртуть в термометре опустится до -15 градусов, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Начнется метель и пурга.

Также синоптики прогнозируют, что всю последнюю неделю января будет идти снег.

Во вторник днем, 27 января, станет теплее: от -4 до -9 градусов. Дальше будет держаться небольшой, но устойчивый минус.

Автомобилистам нужно быть осторожнее: на дорогах гололедица. Ухудшение метеорологической видимости в дневное время суток не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU