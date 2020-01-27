Метель, пурга и порывы ветра: в Ярославле ночью будет -15 градусов
В последнюю неделю января в регион придет настоящая зима
На дорогах возможен гололедФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ждали зиму? Тогда получайте. Этой ночью, с 27 на 28 января ртуть в термометре опустится до -15 градусов, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Начнется метель и пурга.
Также синоптики прогнозируют, что всю последнюю неделю января будет идти снег.
Во вторник днем, 27 января, станет теплее: от -4 до -9 градусов. Дальше будет держаться небольшой, но устойчивый минус.
Автомобилистам нужно быть осторожнее: на дорогах гололедица. Ухудшение метеорологической видимости в дневное время суток не планируется.
ИСТОЧНИК KP.RU