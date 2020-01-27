В Ярославле 13-летняя девочка выпала с 19 этажа на припаркованный автомобиль

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:15:05+03:00

ЧП произошло в доме № 3 по улице Балтийской

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Трагедия произошла в ночь на понедельник, 27 января, в Дядьково. По предварительной информации, ребенок выпал с балкона лестничной клетки дома № 3 по улице Балтийской. Девочка упала на багажник припаркованной «Мазды». Мощнейший удар искорежил кузов машины. Шанса выжить у подростка не было.

Сейчас на месте работает полиция, информация о ЧП уточняется.

Выражаем соболезнования близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU