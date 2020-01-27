2020-01-27T12:15:05+03:00
Происшествия

В Ярославле 13-летняя девочка выпала с 19 этажа на припаркованный автомобиль

ЧП произошло в доме № 3 по улице Балтийской
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76/vk.comФото: Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76/vk.com
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 27 января, в Дядьково. По предварительной информации, ребенок выпал с балкона лестничной клетки дома № 3 по улице Балтийской. Девочка упала на багажник припаркованной «Мазды». Мощнейший удар искорежил кузов машины. Шанса выжить у подростка не было.

Сейчас на месте работает полиция, информация о ЧП уточняется.

Выражаем соболезнования близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тутаеве прекратила работать переправа через Волгу. Расписание автобуса
Метель, пурга и порывы ветра: в Ярославле ночью будет -15 градусов
В Ярославле 13-летняя девочка выпала с 19 этажа на припаркованный автомобиль
Житель Рыбинска зашел в салон посмотреть телефоны, а потом вернулся и украл пять гаджетов
Мэр Ярославля попросил подчиненных сообщать о взяточничестве
В ярославском архиве появились списки эвакуированных из блокадного Ленинграда
Пострадавшим в ДТП на Московском проспекте в Ярославле будет выплачена компенсация
В Ярославле пьяный водитель заехал на обочину и сбил женщину
ЯрГорЭлектроТранс: троллейбусное и трамвайное движение в Ярославле не будет закрыто
Мошенницы украли у 80-летнего ярославца 340 тысяч под предлогом проверки купюр
В результате пожара в деревне Рыбинского района пострадали люди