Житель Рыбинска зашел в салон посмотреть телефоны, а потом вернулся и украл пять гаджетов
На мужчину возбудили уголовное дело
Ущерб составил почти 25 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В рыбинском микрорайоне Северный 35-летний местный житель зашел в салон сотовой связи и украл несколько мобильников на 24 тысячи 500 рублей.
Мужчину задержали, он во всем сознался и рассказал, что перед кражей уже бывал в торговой точке, якобы смотрел гаджеты. А когда спланировал преступление, вернулся и ограбил магазин на пять телефонов.
Выяснилось, что рыбинец уже был судим ранее и нигде не работал.
– Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе полиции по Ярославской области.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU