Житель Рыбинска зашел в салон посмотреть телефоны, а потом вернулся и украл пять гаджетов

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:44:57+03:00

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В рыбинском микрорайоне Северный 35-летний местный житель зашел в салон сотовой связи и украл несколько мобильников на 24 тысячи 500 рублей.

Мужчину задержали, он во всем сознался и рассказал, что перед кражей уже бывал в торговой точке, якобы смотрел гаджеты. А когда спланировал преступление, вернулся и ограбил магазин на пять телефонов.

Выяснилось, что рыбинец уже был судим ранее и нигде не работал.

– Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе полиции по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU