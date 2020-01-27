2020-01-27T10:33:02+03:00
Происшествия

В Ярославле пьяный водитель заехал на обочину и сбил женщину

Суд отправил мужчину за решетку на 2 года 8 месяцев
Екатерина РЯБЦЕВА
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Женщина получила тяжкий вред здоровьюЖенщина получила тяжкий вред здоровьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле завершили расследование в отношении 45-летнего водителя, который управлял ВАЗ-212313 и на улице Пирогова выехал на обочину, где сбил женщину, которая везла велосипед с 8-летней девочкой. Ярославна получила травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

– В ходе следствия установлено, что водитель, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспортными средствами, – рассказали в пресс-службе полиции.

По этому факту возбудили уголовное дело и направили его в суд, где ярославцу вынесли приговор. Суд отправил безответственного водителя за решетку на 2 года 8 месяцев с лишением права водить машину на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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