В Ярославле пьяный водитель заехал на обочину и сбил женщину

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:33:02+03:00

Суд отправил мужчину за решетку на 2 года 8 месяцев

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В Ярославле завершили расследование в отношении 45-летнего водителя, который управлял ВАЗ-212313 и на улице Пирогова выехал на обочину, где сбил женщину, которая везла велосипед с 8-летней девочкой. Ярославна получила травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

– В ходе следствия установлено, что водитель, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспортными средствами, – рассказали в пресс-службе полиции.

По этому факту возбудили уголовное дело и направили его в суд, где ярославцу вынесли приговор. Суд отправил безответственного водителя за решетку на 2 года 8 месяцев с лишением права водить машину на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU