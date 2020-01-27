ЯрГорЭлектроТранс: троллейбусное и трамвайное движение в Ярославле не будет закрыто
АО «ЯрГЭТ» на своем сайте опубликовало официальную информацию, которая опровергает многочисленные слухи и разговоры о закрытии в городе трамвайного и троллейбусного движения.
- Закрытие движения троллейбусных маршрутов и сокращение выпуска не планируется. Маршруты №3 и №4 будут возобновлены после окончания капитального ремонта Тутаевского шоссе. Перевод троллейбусного депо №1 на другие площадки не повлияет на маршрутную сеть и количество подвижного состава, выпускаемого на линию, - говорит на сайте ведомства.
Останется прежним и число трамваев.
Информацию о сокращении штата сотрудников компания также назвала недостоверной – по данным АО «ЯрГЭТ» уведомления о предстоящем сокращении ни одному работнику не вручалось.
Сейчас компания занимается списанием троллейбусов с истекшим сроком эксплуатации. Изношенные машины постепенно будут заменяться новыми. По вопросу поставки в Ярославль низкопольных троллейбусов ведутся переговоры с вологодской фирмой. Велика вероятность, что новые троллейбусы приедут в город уже в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU