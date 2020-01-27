2020-01-27T09:17:50+03:00
Происшествия

Мошенницы украли у 80-летнего ярославца 340 тысяч под предлогом проверки купюр

Преступниц удалось найти, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Когда пенсионеры стали убирать денежные средства обратно, они обнаружили, что вместо денег посетительницы оставили сувенирные купюры с надписью «Билет банка приколов».Когда пенсионеры стали убирать денежные средства обратно, они обнаружили, что вместо денег посетительницы оставили сувенирные купюры с надписью «Билет банка приколов».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В полицию Ярославля обратился 80-летний местный житель, у которого мошенницы украли крупную сумму денег. Пенсионер рассказал, что к нему в квартиру пришли две женщины и представились полицейскими. Под предлогом проверки купюр преступницы попросили принести им все имеющиеся деньги.

- Пожилые люди достали все свои накопления – 340 тысяч рублей. Женщины заполнили некие бумаги и ушли. Когда пенсионеры стали убирать денежные средства обратно, они обнаружили, что вместо денег посетительницы оставили сувенирные купюры с надписью «Билет банка приколов», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейским удалось задержать 27-летнюю и 45-летнюю подозреваемых. Обе женщины из Тутаева, ранее они уже привлекались к ответственности. По факту случившегося заведено уголовное дело, ведётся расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тутаеве прекратила работать переправа через Волгу. Расписание автобуса
Метель, пурга и порывы ветра: в Ярославле ночью будет -15 градусов
В Ярославле 13-летняя девочка выпала с 19 этажа на припаркованный автомобиль
Житель Рыбинска зашел в салон посмотреть телефоны, а потом вернулся и украл пять гаджетов
Мэр Ярославля попросил подчиненных сообщать о взяточничестве
В ярославском архиве появились списки эвакуированных из блокадного Ленинграда
Пострадавшим в ДТП на Московском проспекте в Ярославле будет выплачена компенсация
В Ярославле пьяный водитель заехал на обочину и сбил женщину
ЯрГорЭлектроТранс: троллейбусное и трамвайное движение в Ярославле не будет закрыто
Мошенницы украли у 80-летнего ярославца 340 тысяч под предлогом проверки купюр
В результате пожара в деревне Рыбинского района пострадали люди