Мошенницы украли у 80-летнего ярославца 340 тысяч под предлогом проверки купюр

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:17:50+03:00

Когда пенсионеры стали убирать денежные средства обратно, они обнаружили, что вместо денег посетительницы оставили сувенирные купюры с надписью «Билет банка приколов». Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Преступниц удалось найти, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности

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В полицию Ярославля обратился 80-летний местный житель, у которого мошенницы украли крупную сумму денег. Пенсионер рассказал, что к нему в квартиру пришли две женщины и представились полицейскими. Под предлогом проверки купюр преступницы попросили принести им все имеющиеся деньги.

- Пожилые люди достали все свои накопления – 340 тысяч рублей. Женщины заполнили некие бумаги и ушли. Когда пенсионеры стали убирать денежные средства обратно, они обнаружили, что вместо денег посетительницы оставили сувенирные купюры с надписью «Билет банка приколов», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейским удалось задержать 27-летнюю и 45-летнюю подозреваемых. Обе женщины из Тутаева, ранее они уже привлекались к ответственности. По факту случившегося заведено уголовное дело, ведётся расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU