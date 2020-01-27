Мошенницы украли у 80-летнего ярославца 340 тысяч под предлогом проверки купюр
В полицию Ярославля обратился 80-летний местный житель, у которого мошенницы украли крупную сумму денег. Пенсионер рассказал, что к нему в квартиру пришли две женщины и представились полицейскими. Под предлогом проверки купюр преступницы попросили принести им все имеющиеся деньги.
- Пожилые люди достали все свои накопления – 340 тысяч рублей. Женщины заполнили некие бумаги и ушли. Когда пенсионеры стали убирать денежные средства обратно, они обнаружили, что вместо денег посетительницы оставили сувенирные купюры с надписью «Билет банка приколов», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Полицейским удалось задержать 27-летнюю и 45-летнюю подозреваемых. Обе женщины из Тутаева, ранее они уже привлекались к ответственности. По факту случившегося заведено уголовное дело, ведётся расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU