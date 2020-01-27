В Ярославле собственник не хотел возвращать арендатору имущество и запер двери помещения
В Ярославле судебные приставы помогли бывшим партнерам по бизнесу вернуть их оборудование. Должник взял у компаньона в аренду парикмахерские стулья, офисную стойку, кресла и зеркала и прочие вещи. Бизнес прогорел и партнёр потребовал оборудование обратно.
- Должник оказался не против вернуть партнеру по бизнесу имущество. Проблема заключалась в том, что хозяин арендуемых помещений отказывался возвращать имущество арендатору и владельцу оборудования, - добавили в пресс- службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
После этого к арендодателю нагрянули приставы. Специалисты убедили его открыть двери помещения и проследили, как должник передал взыскателю необходимое оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU