В Ярославле собственник не хотел возвращать арендатору имущество и запер двери помещения

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:58:53+03:00

Приставы убедили арендодателя открыть двери помещения и проследили, как должник передал взыскателю необходимое оборудование. Фото: "УФССП по Ярославской области"\vk.com.

Отдать оборудование он согласился только после разговора с судебными приставами

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В Ярославле судебные приставы помогли бывшим партнерам по бизнесу вернуть их оборудование. Должник взял у компаньона в аренду парикмахерские стулья, офисную стойку, кресла и зеркала и прочие вещи. Бизнес прогорел и партнёр потребовал оборудование обратно.

- Должник оказался не против вернуть партнеру по бизнесу имущество. Проблема заключалась в том, что хозяин арендуемых помещений отказывался возвращать имущество арендатору и владельцу оборудования, - добавили в пресс- службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

После этого к арендодателю нагрянули приставы. Специалисты убедили его открыть двери помещения и проследили, как должник передал взыскателю необходимое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU