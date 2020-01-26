В домашнем матче «Буревестник» взял реванш у московского клуба «Руна-Баскет»

26 Янв. 2020 2020-01-26T23:42:07+03:00

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Три месяца назад в Москве «Буревестник» досадным образом проиграл «Руно» в последней четверти, хотя вел в счете и заслуживал лучшего. Из этого проигрыша Михаил Терехов сделал должные выводы в плане на игру однако начало матча в «Вознесенском», казалось, опровергло все планы. «Руно» надежно захватывает инициативу, а у нашей «Бури» мяч буквально отказывается проходить в чужое кольцо. Даже добивания на щите не получаются. Причем, сериями. Почти три минуты ярославцы не могут открыть свой счет, а москвичи уходят в почти двузначный отрыв. Наконец, бросок Владимира Белова обрывает черную серию неудач, после чего защита «Бури» начинает действовать на полную мощность, отрыв москвичей тает, а на последней минуте четверти Андрей Семенов в проходе сравнивает счет 16:16. За оставшиеся секунды Артем Бутянковс под чужим щитом зарабатывает право на два штрафных и мы уже впереди – 18:16. Попытка москвичей уйти на перерыв с ничейным счетом виртуозно пресекается за две секунды на атаку. «Трёха» Семенова окончательно уводит гостей в положение только догоняющих – 21:18.

За две следующие четверти разбушевавшаяся «Буря» непрерывно наращивает отрыв, который после третьей четверти становится двузначным, несмотря на действия московских мастеров – 70:59. Игра, вроде, сделана. Но тут в бой вступают судьи, которые начинают каждый спорный момент трактовать в пользу гостей. Понятное дело, что явные судейские несправедливости вызвали возражения Терехова, которому тут же выписали традиционный для него технический фол. Мало того, наш отрыв стал таять. И вот тут надо отдать должное «родным стенам». Впервые довелось увидеть, как наши болельщики устроили судьям обструкцию, освистывая все их ляпы.

Конечно, трибуны счет изменить не могли. Но на паркете у нас был свой герой, признанный потом лучшим игроком матча. В те минуты, когда москвичи приблизились в счете на дистанцию одного броска, Джастин брал игру на себя и восстанавливал статус-кво. Он и в атаке вытворял чудеса, и в защите перехватывал мяч у высокорослых москвичей, и «трёхи» добавлял, и результативные передачи выдавал. Короче, набрал Джастин 21 очко при 3 подборах и 9 пасах. Вместе с Артемом Бутянковсом, набросавшем гостям 19 очков при 8 подборах Джастин внес решающий вклад в победу, которая впервые в сезоне вывела «Буревестник» на вторую ступеньку турнирной таблицы.

Кстати. Для победы над москвичами команде Михаила Терехова потребовалось проявить героизм. Потому что на последних минутах ведущие игроки «Бури» уже нахватали (спасибо судьям) по четыре фола и в любой момент могли получит пятый на вылет с игры. Тем не менее, все доиграли до финальной сирены, а Белов в последнюю секунду подбором под своим щитом пресек попытку москвичей спастись «Буревестник» - «Руна-Баскет» - 89 : 83(21:18, 24:20, 25:21, 19:24)

ИСТОЧНИК KP.RU