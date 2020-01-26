В Ярославле из-за пожара в многоквартирном доме спасателям пришлось эвакуировать жителей
К счастью, в огне никто не пострадал
Пламя удалось побороть быстро. фото"Подслушано в Ярославле"\vk.com.
Изменить размер текста:
В Заволжском районе Ярославля днём 26 января в жилом доме №37 по улице Красноборской произошёл пожар. Эпицентром огня стала кухня на четвёртом этаже здания.
Прибывшим на место спасателям МЧС пришлось эвакуировать подъезд. На улицу вывели несколько десятков человек.
К счастью, пламя удалось побороть быстро. Никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU