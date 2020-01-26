2020-01-26T16:56:22+03:00
Общество

В Ярославле из-за пожара в многоквартирном доме спасателям пришлось эвакуировать жителей

К счастью, в огне никто не пострадал
Полина ЗАЙЦЕВА
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Пламя удалось побороть быстро. фото"Подслушано в Ярославле"\vk.com.Пламя удалось побороть быстро. фото"Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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В Заволжском районе Ярославля днём 26 января в жилом доме №37 по улице Красноборской произошёл пожар. Эпицентром огня стала кухня на четвёртом этаже здания.

Прибывшим на место спасателям МЧС пришлось эвакуировать подъезд. На улицу вывели несколько десятков человек.

К счастью, пламя удалось побороть быстро. Никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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