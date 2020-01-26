Мэр Ярославля побывал в студии известного мультипликатора Александра Петрова

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:04:05+03:00

В мастерской знаменитого ярославца собраны различные награды, в том числе «Оскар» за мультфильм «Старик и море», а также «Золотой Витязь», «Ника» и премия «Триумф». Фото: Мэрия Ярославля

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Мэр Ярославля Владимир Волков посетил студию известного на весь мир мультипликатора Александра Петрова. В мастерской знаменитого ярославца собраны различные награды, в том числе «Оскар» за мультфильм «Старик и море», а также «Золотой Витязь», «Ника» и премия «Триумф».

- Приятно, что работа кипит, всё это происходит в Ярославле. Очень много задумок, ждём с нетерпением новых работ мастера! - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Стоит отметить, что сейчас Александр Петров работает сразу над несколькими мультипликационными проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU