2020-01-26T13:31:14+03:00
Происшествия

На автодороге Ярославль – Иваново произошла смертельная авария

Столкновение случилось днем 15 января
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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На автодороге ЯрославльИваново 15 января произошло смертельное ДТП. Авария с участием легкового автомобиля «СангЙонг» и грузовика «Даф» случилась в районе деревни Ананьино около 15 часов 30 минут. За рулем легковушки находился 42-летний мужчина, грузовиком управлял 60-летний водитель.

- В результате ДТП 19-летний пассажир автомашины «СангЙонг» получил смертельную травму, - добавили в пресс-службе полиции Ярославской области. - Водитель и два пассажира легкового автомобиля госпитализированы с травмами.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали спасатели МЧС, медики и сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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