На автодороге Ярославль – Иваново произошла смертельная авария
На автодороге Ярославль – Иваново 15 января произошло смертельное ДТП. Авария с участием легкового автомобиля «СангЙонг» и грузовика «Даф» случилась в районе деревни Ананьино около 15 часов 30 минут. За рулем легковушки находился 42-летний мужчина, грузовиком управлял 60-летний водитель.
- В результате ДТП 19-летний пассажир автомашины «СангЙонг» получил смертельную травму, - добавили в пресс-службе полиции Ярославской области. - Водитель и два пассажира легкового автомобиля госпитализированы с травмами.
По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работали спасатели МЧС, медики и сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU