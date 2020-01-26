В Ярославле полицейские задержали мужчину с «солью» в крупном размере

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:22:58+03:00

Суд приговорил преступника к трем годам и пяти дням заключения в колонии общего режима. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле сотрудники Управления наркоконтроля задержали на улице мужчину, у которого при себе была «соль» в крупном размере. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. На момент задержания мужчина отбывал условное наказание за другое аналогичное преступление.

- Новое тяжкое преступление он совершил в период испытательного срока по предыдущему приговору суда, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления.

Суд приговорил преступника к трем годам и пяти дням заключения в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU