Дуплет Антона Ландера поставил победную точку в матче против «витязей»

26 Янв. 2020 2020-01-26T00:37:22+03:00

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Перед игрой «Локомотива» в Подольске положение в турнирной таблице «Запада» было для нашего «бронепоезда» если и не тревожным, то уж точно не из лучших. «Локомотив» занимал последнюю строчку в группе, которая получает право выхода на участие в решающем этапе чемпионата КХЛ, на плейофф. Причем, «Локомотив» имел одинаковое число очков сразу в двумя своими конкурентами, одним из которых как раз подольский «Витязь», имеющий лучшие дополнительные показатели.

Короче говоря, отступать наши было некуда, потому что в случае проигрыша «Локомотив» мог попасть под преследователей группы плейофф, у которых еще сохраняются призрачные шансы пробиться в плейофф. Правда, чтобы не попасть в плейофф, «Локомотив» должен все остававшиеся свои матчи проиграть, а «Сочи» всё выиграть, что весьма немыслимо.

Но тем не менее, «Локомотив» сейчас должен побеждать и набирать баллы, чтобы поднять выше в таблице. Вот с таким прицелом наш «бронепоезд» вышел на лед в Подольске, где сразу навязал хозяевам высокие скорости и постоянный прессинг. Защищались «витязи» с трудом, хотя достаточно умело, благо мастера опытные. Однако уже в первом периоде они трижды оказывались в меньшинстве как раз из-за трудностей в обороне. Но первое большинство наши, что называется, профукали невнятными действиями. А вот на 16-й минуте «лишнего» реализовать удалось. Правда, для этого пришлось сначала в большинстве включить скорости в чужой зоне, что привело к двойному большинству. На «пять против трех» было менее минуты, однако Стефану да Косте удалось за две попытки пробить вратаря, которому Магнус Пяярви еще и трафик устроил.

Забитый гол как-то придал уверенность «бронепоезду», которому голы в последних играх давались чрезвычайно тяжело. За полторы минуты по перерыва резкий прессинг у ворот «Витязя» с паса Павла Кудряцевва вывел Владимира Ткачева на бросок с «пятака». Попал в «девятку» над правым плечом кипера – 2:0.

Но последние секунды перед сиреной у наших почему-то опять с каким-то ляпом. Даниил Мисюль за 5 секунд до паузы получает удаление в абсолютно безобидной ситуации. Хорошо, что партнеры и вратарь Илья Коновалов выстояли. Но осадочек остался на следующую последнюю минуту. А при восстановившемся равенстве как-то внезапно Роман Савченко остался один против двоих, которые были с шайбой. Пока Роман выбирал, кого накрыть, последовал бросок, как у Ткачева в ту же «паутину» - 2:1. На последних секундах периода «подвиг» Мисюля повторил Якуб Накладал. Но это была выдумка судьи, расценившего объятия, которыми «витязь» удерживал Якуба, как задержка клюшки. Наш капитан Стефан Кронвалл долго «качал права», но с «полосатыми» спорить бесполезно.

Вот это удаление и могло лишить наш «бронепоезд» победы, потому что «витязи» сумели за 18 секунд реализовать «лишнего». Но сбить настрой команды Майкла Пелино эта неудача не смогла. Буквально через минуту наша молодежная тройка Коваленко-Алексеев- Каюмов просто разорвала вражескую оборону. Денис Алексеев на скорости прошел вдоль борта за ворота «витязей» и с другой стороны прострелил через площадь ворот точно на крюк Артуру Каюмову, которому хватило мгновения для победного гола – 3:2.

Удержать победный счет «Локомотив» был просто обязан. Тем более, у хозяев в последнем перерыве за неспортивное поведение на 20 минут удалили ключевого защитника.

«Бронепоезд» отбил все попытки «витязей» на спасение, а едва тренеры рискнули снять на предпоследней минуте вратаря, то сразу получили по «пустоте». Причем, тут классно сыграл в чужой зоне Артем Ильенко, перехватив шайбу. С его паса Антон Ландер не имел права не попасть с «пятака» по пустым воротам. За 7 секунд до финальной сирены Ландер еще раз отличился. Но здесь ему был шикарнейший хитрый пас о Павла Кудрявцева.

После этой победы «Локомотив» поднялся на 6-ю строчку.

«Витязь» - «Локомотив» - 2:5(0:2;1:0;1:3)

ИСТОЧНИК KP.RU