В Ярославле вновь пройдет акция "Экомобиль"
В Ярославле в воскресенье, 26 января, снова пройдет акция "Экомобиль". В этот раз площадку для приема вторсырья обустроят на площади Труда у здания территориальной администрации. Принести вещи на утилизацию можно с 12:00 до 14:00.
Принимаются отслужившие свое энергосберегающие лампочки, аккумуляторы и батарейки, пластик маркировки от 1 до 6 (бутылки от напитков, упаковки из-под шампуней, чистящих средств, различные крышки, контейнеры от продуктов и тортов,
пакеты и пленки). Также можно принести мусор и разделить его по специальным контейнерам.
Собранное сырье идет на вторичную переработку или обезвреживание.
ИСТОЧНИК KP.RU