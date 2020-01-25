В Ярославле вновь пройдет акция "Экомобиль"

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:30:58+03:00

Сдать вторсырье можно будет на площади Труда

Изменить размер текста: A A

В Ярославле в воскресенье, 26 января, снова пройдет акция "Экомобиль". В этот раз площадку для приема вторсырья обустроят на площади Труда у здания территориальной администрации. Принести вещи на утилизацию можно с 12:00 до 14:00.

Принимаются отслужившие свое энергосберегающие лампочки, аккумуляторы и батарейки, пластик маркировки от 1 до 6 (бутылки от напитков, упаковки из-под шампуней, чистящих средств, различные крышки, контейнеры от продуктов и тортов,

пакеты и пленки). Также можно принести мусор и разделить его по специальным контейнерам.

Собранное сырье идет на вторичную переработку или обезвреживание.

ИСТОЧНИК KP.RU