В Рыбинске открылись первые ясли для малышей от двух месяцев

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:14:22+03:00

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Первые маленькие посетители и персонал сейчас вовсю обживают новое здание яслей. Пока что здесь только 14 воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полное комплектование групп закончится к весне. В ясли будут ходить 40 детей.

Корпус находится на территории детского сада №6. Здесь сделаны уютные и комфортные игровые залы и спальни, есть свой теплоузел, пост охраны, медицинский блок и пункт раздачи питания. Кроме того, оборудована комната для грудного вскармливания.

Малышня сейчас только привыкает к новому месту. Трое ребят уже приходят в ясли на полный день, остальные - на 2-3 часа. С детьми работают по два воспитателя в каждой группе, младший персонал - так как дети маленькие, то и персонала для них требуется больше.

Сейчас в городе строятся еще трое яслей - на улице 50 лет ВЛКСМ, улице Лизы Чайкиной и улице Крестовой. В планах - начало строительства пятых яслей на территории детского сада №94. Задача - до 2021 года полностью закрыть потребность в дошкольных местах для детей до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU