В Рыбинске из-за ремонта ливневок перекроют несколько улиц

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:33:11+03:00

Произойдет это на следующей неделе

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В Рыбинске на следующей неделе будут проводиться земляные работы по обустройству линии ливневой канализации. В связи с этим некоторые улицы города перекроют для движения транспорта.

27 и 28 января нельзя будет проехать на участке от улицы Ломоносова до улицы Гоголя.

29 и 30 января перекроют для движения автомобилей участок от улицы Гоголя до улицы Румянцевской.

Администрация города просит водителей учесть эту информацию и заранее выбрать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU