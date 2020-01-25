В Рыбинске из-за ремонта ливневок перекроют несколько улиц
Произойдет это на следующей неделе
Некоторые улицы города перекроют для движения транспорта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рыбинске на следующей неделе будут проводиться земляные работы по обустройству линии ливневой канализации. В связи с этим некоторые улицы города перекроют для движения транспорта.
27 и 28 января нельзя будет проехать на участке от улицы Ломоносова до улицы Гоголя.
29 и 30 января перекроют для движения автомобилей участок от улицы Гоголя до улицы Румянцевской.
Администрация города просит водителей учесть эту информацию и заранее выбрать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU