В Ярославской области в ночном ДТП погиб человек, двое пострадали

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:08:27+03:00

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Сегодня, 25 января, около двух часов ночи на федеральной трассе "Москва - Холмогоры" произошло ДТП. В Переславском районе недалеко от села Новое столкнулись МАЗ с прицепом, "КИА Оптима" и "БМВ Х6".

Водителей легковых автомобилей, мужчин 40 и 42 лет, госпитализировали в больницу. С тяжелыми травмами туда доставили и пассажира "БМВ". От полученных травм 33-летний мужчина чуть позже скончался.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU